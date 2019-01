Resident Evil 2 Video Gameplay: la Demo PC in 4K su RTX 2080 Ti

Vi proponiamo un breve video di gameplay tratto dalla demo di Resident Evil 2: il gioco gira su un PC dotato di processore Intel i9-9900K con 16 GB di RAM a 3400 MHz e una scheda video RTX 2080 Ti. Tutti i settaggi grafici sono stati impostati al massimo.

Grazie alla grande duttilità del RE Engine e degli strumenti deputati alla gestione delle diverse impostazioni grafiche, la versione dimostrativa del capolavoro annunciato di Capcom risulta essere estremamente scalabile e, per questo, apprezzabile anche su sistemi meno performanti di quello preso in esame in questo filmato esplicativo.

Con una configurazione hardware equipaggiata con una CPU high-end, un simile quantitativo di memoria RAM e una fiammante RTX 2080 Ti, non c'è quindi da sorprendersi se la Demo 1-Shot riesce a fornire un'esperienza di gioco senza sbavature che promette di essere ripetuta il prossimo 25 gennaio in coincidenza del lancio di Resident Evil 2 Remake su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nell'attesa di rituffarci nel girone dantesco di Raccon City in compagnia dei tanti appassionati di survival horror, su queste pagine trovate un ulteriore approfondimento a firma di Alessio Ferraiuolo che analizza le prestazioni (con tanto di benchmark) della versione PC di RE2 spinta in 4K da una RTX 2080ti.