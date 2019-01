Resident Evil 2: video sulle differenze di risoluzione tra PS4 e Xbox One

Gli analisti di VG Tech hanno passato sotto la loro lente d'ingrandimento il comparto grafico di Resident Evil 2 Remake per realizzare una video comparativa che illustra le differenze di risoluzione tra le diverse versioni per PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X del kolossal horror di Capcom.

Il filmato, semmai ve ne fosse ancora bisogno, conferma le specifiche dichiarate dagli sviluppatori giapponesi nel corso delle ultime settimane e pone l'accento sullo straordinario lavoro svolto da Capcom per spingere al massimo il RE Engine, a prescindere dalle risorse computazionali a disposizione su ciascun sistema.

Su PlayStation 4 (standard) e Xbox One (non è specificato se "base" o S), infatti, il titolo gira ad un rendering nativo di 1920x1080 e ad un framerate ancorato sui 60fps, con sporadici cali (specie su XB1) in corrispondenza delle scene più ricche di zombie o di effetti di illuminazione e particellari.

Su PS4 Pro e Xbox One X, invece, l'incubo digitale di Leon Kennedy e Claire Redfield si spinge fino alla risoluzione di 2880x1620. Il confronto grafico tra queste due versioni vede vincitrice la console mid-gen di Microsoft grazie al ridotto aliasing e ad una maggiore pulizia dell'immagine rispetto all'edizione Pro del monolite nero di Sony.

A dispetto di queste differenze di natura tecnica, Resident Evil 2 Remake risulta essere uno straordinario videogioco sia su PC che su qualsiasi versione di PS4 e Xbox One, come conferma Alessandro Bruni nella nostra recensione del capolavoro di Capcom che potete leggere nell'attesa che si faccia il 25 gennaio per poter esplorare, finalmente, il girone dantesco di Raccoon City.