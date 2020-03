Resident Evil 3 è in arrivo, le nostre aspettative oggi pomeriggio su Twitch

Tra cinque giorni Resident Evil 3 Remake arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, abbiamo pensato di aiutarvi ad ingannare l'attesa con una diretta interamente dedicata al gioco Capcom su Twitch oggi pomeriggio alle 17:00.

La demo pubblicata recentemente ci ha permesso di scoprire nuovi dettagli sul remake di Resident Evil 3, Alessandro e Francesco discuteranno delle loro aspettative sul progetto, evitando qualsiasi tipo di spoiler o anticipazione, in attesa di poter mettere le mani sulla copia definitiva.

Resident Evil 3 Remake arriverà il 3 aprile, lo stesso giorno sarà pubblicato anche Resident Evil REsistance, gioco multiplayer ancora tutto da scoprire e attualmente in Beta su Xbox One, presto anche su PC e PlayStation 4 non appena Capcom risolverà i problemi che hanno impedito il lancio della fase di test sulle piattaforme citate.

Per quanto riguarda l'Europa, le copie fisiche di Resident Evil 3 potrebbero ritardare a causa del Coronavirus, l'emergenza sanitaria in corso in tutto il Mondo potrebbe rendere difficoltosa la consegna delle copie retail in alcuni paesi in tempo per il lancio, in ogni caso nessun problema per quanto riguarda i download digitali, l'uscita resta dunque fissata per questo venerdì.

Vi aspettiamo oggi pomeriggio su Twitch a partire dalle 17:00, se anche voi come noi non vedete l'ora di provare il remake di Resident Evil 3 non potete assolutamente mancare!