Resident Evil 3: in arrivo un trailer dedicato a Carlos?

Secondo quanto riportato da Residence of Evil Capcom potrebbe avere in programma l'imminente pubblicazione di un nuovo trailer di Resident Evil 3 Remake incentrato sul personaggio di Carlos. Quando arriverà il video? Proviamo a capirlo.

Il filmato potrebbe arrivare entro la fine del mese o al più tardi nelle primissime settimane del 2020. L'ipotesi più probabile è che la clip possa essere mostrata questo weekend al Jump Festa, evento dedicato ad anime, manga, cultura pop giapponese e videogiochi. Non è escluso che Capcom possa aver scelto una diversa occasione magari non legata a fiere specifiche, preferendo diffondere il trailer in completa autonomia sui propri canali social e sul sito di Resident Evil.

Resident Evil 3 è stato annunciato allo State of Play del 10 dicembre, il gioco è atteso per il 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Insieme al remake di RE3 Nemesis arriverà anche l'esperienza multiplayer Resident Evil REsistance, apparentemente non disponibile singolarmente. Resident Evil 3 Remake non sarà identico all'originale, la casa di Osaka ha modificato alcuni aspetti della produzione per rendere il gioco più fluido rispetto alla versione uscita nel 1999 su PS One.

Su Everyeye.it abbiamo approfondito la figura di Nemesis, uno dei personaggi più affascinanti dell'universo di Resident Evil.