Resident Evil 3: Combinazioni e Codici per aprire Casseforti e Armadietti chiusi

Nel remake di Resident Evil 3 ci si può imbattere in due casseforti e in tre armadietti bloccati. In questa mini-guida vi spieghiamo come aprirli, fornendovi tutti i codici e le combinazioni necessarie per sbloccarli.

Gli armadietti bloccati e le casseforti contengono oggetti molto preziosi, motivo per cui vale la pena sbloccarli il prima possibile. Di seguito vi spieghiamo dove trovare e come aprire tutte le casseforti e gli armadietti bloccati di Resident Evil 3 Remake.

Tutti gli armadietti bloccati e come aprirli

Nel remake di Resident Evil 3 ci sono diversi armadietti sparsi in giro. Solo due di questi, tuttavia, necessitano di una combinazione per essere aperti:

Armadietto 1 - Centrale di polizia

Anche questo armadietto si trova al secondo piano della centrale di polizia, per la precisione all'interno delle docce (poco prima di far esplodere il muro). Al suo interno troverete una granata stordente.

Combinazione: CAP

Armadietto 2 - Centrale di polizia

Questo armadietto si trova all'ultimo piano della centrale di polizia, e al suo interno contiene delle munizioni per il mitragliatore.

Combinazione: DCM

Tutte le casseforti e come aprirle

Ci sono in tutto tre casseforti nel remake di Resident Evil 3. Vediamo dove si trovano e come aprirle con le relative combinazioni:

Cassaforte 1 - Centro di Raccoon City

La prima cassaforte si trova al primo piano dell'appartamento di fronte la farmacia, che potete raggiungere salendo le scale d'acciaio. La cassaforte è posizionata all'angolo della stanza e contiene un mirino per la pistola.

Codice: 9 sinistra - 1 destra - 8 sinistra

Cassaforte 2 - Centrale di polizia

Questa cassaforte si trova al primo piano della centrale di polizia, nella stanza del capo. All'interno della cassaforte troverete un borsello, oggetto utile per espandere la capienza dell'inventario.

Codice: 9 sinistra - 15 destra - 7 sinistra

Cassaforte 3 - Ospedale

Infine, l'ultima cassaforte si trova al secondo piano dell'ospedale, dietro al bancone della postazione delle infermiere. Al suo interno troverete il caricatore doppio per il fucile d'assalto.

Codice: 9 destra - 3 sinistra

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire dove trovare e come aprire tutte le casseforti e gli armadietti bloccati, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima. A proposito di oggetti e risorse utili da trovare nel gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere il fucile a pompa in Resident Evil 3.

Per saperne di più sul remake del survival horror di Capcom, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 3.