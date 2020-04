Resident Evil 3: come espandere l'inventario, dove trovare tutti i borselli

Se avete bisogno di espandere il vostro inventario in Resident Evil 3 Remake, per fortuna ciò è possibile grazie ai borselli sparsi per il mondo di gioco. Ce ne sono in tutto sei: in questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli tutti.

I borselli sono degli oggetti collezionabili sparsi nel mondo di gioco di Resident Evil 3 Remake. Raccogliendoli potrete espandere la capienza del vostro inventario, in modo da avere più spazio a disposizione per trasportare armi, erbe (a proposito, non dimenticate di leggere la nostra guida alle erbe di Resident Evil 3) e altri strumenti utili.

Risulta evidente la grande utilità di trovare questi borselli per espandere l'inventario. Di seguito vi spieghiamo dove trovarli tutti e sei.

Borsello 1 - Stazione sotterranea

Il primo borsello si trova nella stazione sotterranea di alimentazione di Raccoon City, salendo le scale sullo scaffale accanto agli armadietti, come mostrato all'inizio del video riportato in cima.

Borsello 2 - Centro di Raccoon City

Il secondo borsello si trova nella zona centrale di Raccoon City, nella stazione della metropolitana dopo aver usato il gioiello blu sul monumento. Per avere un riferimento visivo, guardare il filmato a partire dal minuto 00:35.

Borsello 3 - Fogne

Il terzo borsello si trova nelle fogne, all'interno della stanza a cui potete accedere dopo aver sbloccato la porta con la batteria, come mostrato nel video a partire dal minuto 04:14.

Borsello 4 - Stazione di Polizia

Il quarto borsello si trova nell'ufficio del capo al primo piano, all'interno della cassaforte che è possibile aprire con la combinazione "9 sinistra - 15 destra - 7 sinistra", come mostrato nel video a partire dal minuto 04:48. A proposito di combinazioni, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con tutti i codici di Resident Evil 3 per aprire casseforti e armadietti bloccati.

Borsello 5 - Ospedale

Il quinto borsello si trova nella hall dell'ospedale, all'interno della stanza collegata alla sala. Un nemico romperà la porta durante il combattimento. Entrate nella stanza per trovare il borsello, come mostrato nel filmato a partire dal minuto 06:10.

Borsello 6 - Deposito sotterraneo

Il sesto e ultimo borsello si trova nel deposito sotterraneo. Guardate nell'ufficio, sullo scaffale bianco vicino alla macchina da scrivere, come mostrato nel video a partire dal minuto 07:03.