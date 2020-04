Resident Evil 3: come ottenere il Grado S, trucchi e strategie

Anche nel remake di Resident Evil 3 è possibile completare la campagna ottenendo il grado di valutazione S. In questa mini-guida vi spieghiamo quali sono le condizioni per ottenerlo, dandovi alcuni consigli utili per riuscire nell'impresa.

Per ottenere il grado S bisogna completare l'avventura entro un certo limite di tempo, e utilizzando al massimo solo un certo numero limitato di salvataggi. Queste condizioni cambiano in base al livello di difficoltà scelto: vediamole in dettaglio.

Condizioni per ottenere il grado S in Resident Evil 3 Remake

Assistita : completa l'avventura entro 02:30:00 e non salvare più di 5 volte

: completa l'avventura entro 02:30:00 e non salvare più di 5 volte Normale : completa l'avventura entro 02:00:00 e non salvare più di 5 volte

: completa l'avventura entro 02:00:00 e non salvare più di 5 volte Estrema : completa l'avventura entro 01:45:00 e non salvare più di 5 volte

: completa l'avventura entro 01:45:00 e non salvare più di 5 volte Incubo : completa l'avventura entro 02:00:00 e non salvare più di 5 volte

: completa l'avventura entro 02:00:00 e non salvare più di 5 volte Inferno: completa l'avventura entro 02:00:00 e non salvare più di 5 volte

Come potete vedere, il limite di tempo diminuisce con l'aumentare della difficoltà. Se volete scegliere il grado di sfida più adatto a voi, vi rimandiamo alla nostra guida ai livelli di difficoltà di Resident Evil 3, dove tra le altre cose vi spieghiamo anche come sbloccare le modalità Incubo e Inferno.

Trucchi e consigli per ottenere il Grado S

Per evitare perdite di tempo inutili, sarà di fondamentale importanza conoscere molto bene il gioco. Memorizzate la soluzione di tutti gli enigmi, imparate a evitare gli scontri inutili e scegliete i percorsi più veloci. Ecco alcuni consigli utili per ottenere più facilmente il grado S in Resident Evil 3 Remake:

Sparare agli zombi in testa li stordirà temporaneamente, dandovi il ​​tempo di superarli.

Risparmiate le munizioni del Fucile a pompa per usarle quando necessario.

Per velocizzare la gestione dell'inventario, scartate gli oggetti sacrificabili.

Assicuratevi di completare rapidamente i puzzle. Appuntatevi le soluzioni per guadagnare minuti preziosi.

Assicuratevi di ottenere il Lanciagranate e la Magnum. Sono molto efficaci contro i boss.

Per semplificare ulteriormente le cose, segnaliamo la possibilità di usare le armi con munizioni infinite. Se ancora non le avete ottenute, vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come sbloccare le armi con munizioni infinite in Resident Evil 3.

Ottenere il grado S è l'impresa più impegnativa del gioco, ma seguendo i consigli elencati sopra sarete in grado di aumentare le vostre probabilità di successo. Se avete bisogno di altri consigli utili per sopravvivere a Raccoon City, potete leggere la nostra guida strategica di Resident Evil 3.