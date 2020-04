Resident Evil 3: come sbloccare le Armi con Munizioni Infinite

Dopo avervi mostrato dove trovare il fucile a pompa M3, in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare e ottenere le armi con munizioni infinite nel remake di Resident Evil 3, in modo da ottenere una potenza di fuoco inarrestabile.

Come visto nel precedente capitolo della serie, anche nel remake di Resident Evil 3 è possibile mettere le mani su alcune armi con munizioni infinite. Vediamo cosa bisogna fare per sbloccarle e acquisirle.

Come sbloccare la Armi con Munizioni Infinite in Resident Evil 3

Per sbloccare le armi con munizioni infinite non dovrete far altro che finire l'avventura principale di Resident Evil 3, a qualsiasi difficoltà. Una volta portata a termine la campagna, infatti, avrete la possibilità di accedere al negozio in-game del gioco, all'interno del quale potrete acquistare costumi, oggetti e bocche da fuoco, tra cui le armi con munizioni infinite.

Il negozio in questione sarà accessibile dal menu principale, e ogni oggetto può essere acquistato spendendo un certo numero di punti P, una particolare valuta che potrete ottenere completando le varie sfide presenti nel gioco.

Tutte le Armi con Munizioni Infinite di Resident Evil 3

Di seguito elenchiamo le armi con munizioni infinite che è possibile acquistare nel negozio in-game di Resident Evil 3:

Rai-Den (12.000P): Arma a energia progettata dalla Umbrella che elimina i nemici in un solo colpo se colpiti nel loro punto debole.

(12.000P): Arma a energia progettata dalla Umbrella che elimina i nemici in un solo colpo se colpiti nel loro punto debole. Pistola MUP (8.000P): Una pistola calibro 9mm molto precisa e con una buona capacità di infliggere danni. Perfetta contro gli zombie comuni.

(8.000P): Una pistola calibro 9mm molto precisa e con una buona capacità di infliggere danni. Perfetta contro gli zombie comuni. Fucile d'assalto CQBR (28.400P): Versione potenziata e ancora più maneggevole del mitragliatore di Carlos. Quest'arma può essere utilizzata anche Jill.

(28.400P): Versione potenziata e ancora più maneggevole del mitragliatore di Carlos. Quest'arma può essere utilizzata anche Jill. Lanciarazzi (62.400P): Senza dubbio l'arma più potente del gioco. Questa versione con le munizioni infinite è perfetta da usare contro Nemesis.

Dal momento che le armi con munizioni infinite sono molto costose, in particolare il lanciarazzi (di grandissimo aiuto contro Nemesis), se siete interessati a ottenere vi consigliamo di risparmiare vostri punti P e spenderli prima di tutto su queste armi, dandogli la priorità sul resto degli articoli presenti nel negozio.

Come procede la vostra avventura nel remake del survival horror di Capcom? Se non volete lasciarvi sfuggire nulla di utile, non dimenticate di consultare la nostra guida con tutte le combinazioni e i codici di Resident Evil 3, indispensabili per aprire le casseforti e gli armadietti bloccati.