Resident Evil 3 delude in UK, nonostante l'aumento generale delle vendite per Coronavirus

Nelle ultime settimane il numero dei videogiochi in formato fisico è cresciuto in maniera esponenziale nel Regno Unito. Costrette a casa, molte persone hanno deciso di dedicarsi alla loro passione preferita facendo aumentare in maniera considerevole il volume delle vendite.

La scorsa settimana sono infatti stati venduti oltre 350 mila videogiochi in formato fisico, in crescita del 3% rispetto a sette giorni prima. In totale, nelle tre ultime settimane, in UK sono stati venduti un milione di titoli. Prima della quarantena e delle altre misure del governo, la vendita di videogiochi si assestava su 150 mila unità settimanale. Evidentemente, anche se i negozi sono chiusi, c'è stata un'esplosione dell'e-commerce e delle consegne a casa.

Nonostante il boom del retail, Resident Evil 3 Remake, la prima grande novità del mese di aprile, ha deluso le aspettative. Il titolo con protagonista Jill Valentine ha venduto meno della metà delle copie retail piazzate da Resident Evil 2 Remake nel gennaio del 2019, e non ha nemmeno raggiunto la prima posizione. È possibile che molti giocatori abbiamo deciso di affidarsi al digitale (scelta che, in ogni caso, andrebbe in controtendenza con quanto affermato sopra), ma purtroppo le classifiche fornite da GfK non tengono conto delle vendite digitali.

TOP 10 UK - settimana che termina il 4 aprile

Call of Duty: Modern Warfare Resident Evil 3 Remake (nuova entrata) FIFA 20 Animal Crossing: New Horizons Persona 5 Royal (nuova entrata) Forza Horizon 4 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order Minecraft: Xbox Edition

Scende dal podio Animal Crossing: New Horizons , che ha visto calare le vendite del 35% rispetto alla settimana precedente. L'altra novità della settimana, Persona 5 Royal , conquista un buon quinto posto.