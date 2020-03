Resident Evil 3: demo in arrivo questa settimana, Open Beta per Resistance confermata

Dopo i rumor di questa mattina, adesso è ufficiale: Capcom ha annunciato che la demo giocabile di Resident Evil 3 Remake debutterà su PS4, Xbox One e PC Windows il 19 marzo.

"La Resident Evil 3: Raccoon City Demo permetterà ai giocatori di assumere il ruolo della leggendaria eroina Jill Valentine, che si unirà a Carlos Oliveira e all’Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) per evacuare i civili da una Raccoon City ormai al collasso. Jill impegnata nella sua lotta al salvataggio di innocenti cittadini, dovrà anche sopravvivere all’inesorabile Nemesis, un’arma biologica il cui solo obiettivo è la morte di Jill."

Completando la demo i giocatori sbloccheranno un trailer esclusivo, la versione di prova uscirà alle 05:00 del mattino su Xbox One e sarà disponibile dalle 18:00 dello stesso giorno su PlayStation 4 e PC (via Steam). Capcom ha annunciato inoltre l'Open Beta di Resident Evil REsistance al via il 27 marzo su tutte le piattaforme e che andrà avanti fino al 3 aprile, data di uscita del gioco.

Una bella occasione dunque per provare con mano non solo Resident Evil 3 Remake ma anche il comparto multiplayer standalone Resistance. Il trailer esclusivo della demo è sicuramente un buon incentivo per provarla subito, non trovate?