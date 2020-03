Resident Evil 3 Demo: il codice per aprire la Cassaforte e trovare il mirino della pistola

Finalmente la demo di Resident Evil 3 Remake è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nella versione di prova del gioco ci si può imbattere in una cassaforte: vi spieghiamo come sbloccarla e aprirla, in modo da ottenere il mirino di precisione per la vostra pistola di ordinanza.

La cassaforte in questione si trova nelle prime fasi della demo di Resident Evil 3 Remake, poco dopo che vi sarete addentrati nelle strade di Raccoon City, all'interno di un deposito. Per aprirla, tuttavia, sarà necessario girare la manopola nel modo giusto. Per capire come, avrete bisogno di trovare un codice segreto.

Una volta rinvenuto un documento che parla di un tonico per capelli, visitando la farmacia nelle vicinanze del magazzino noterete un poster di "Aqua Cure" appeso alla parete. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, nella parte inferiore del poster c'è un numero di telefono con delle cifre cerchiate di rosso: si tratta proprio del codice da inserire per aprire la cassaforte.

Dopo averlo analizzato, è facile intuire che per aprire la cassaforte della demo di Resident Evil 3 bisogna girare la manopola in questo ordine:

Gira 9 a Sinistra

Gira 1 a Destra

Gira 8 a Sinistra

Inserendo la sequenza giusta, come mostrato nel video proposto in apertura, sarete finalmente in grado di aprire la cassaforte. Al suo interno troverete un mirino per la pistola d'ordinanza di Jill, che potrete equipaggiare per colpire i nemici con una maggior precisione.

Vi state divertendo con la versione di prova del nuovo survival horror di Capcom? Ricordiamo che vi abbiamo raccontato le nostro impressioni con il nostro provato della demo di Resident Evil 3.