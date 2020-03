Resident Evil 3: demo disponibile in Europa, link per il download

Dopo essere stata pubblicata nella giornata di ieri in Australia e Nuova Zelanda, la demo di Resident Evil 3 Remake arriva oggi anche in Europa, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Nel momento in cui scriviamo la demo giocabile di RE3 Remake è disponibile solamente per il download da Xbox Store mentre alle 18:00 (ora italiana) arriverà anche su PlayStation Store e Steam.

Resident Evil 3 Remake Demo Download

Scopri in anteprima questa straordinaria rivisitazione di Resident Evil 3. Gioca una fase dell'introduzione del gioco, modellata per questa demo, per tentare di svelare la minaccia che incombe su Raccoon City.

Resident Evil 3 Raccoon City Demo Xbox One

Resident Evil 3 Demo PC (in arrivo)

Resident Evil 3 Demo PS4 (in arrivo)

La demo Raccoon City di Resident Evil 3 pesa 7.47 GB su Xbox One, le dimensioni dovrebbero essere simili su PlayStation 4 e PC, aggiorneremo questa pagina non appena i link per il download saranno disponibili. Ricordiamo che portando a termine la demo i giocatori sbloccheranno un trailer inedito ed esclusivo, un motivo in più per tornare tra le strade di Raccoon City.

Resident Evil 3 Remake è atteso per il 3 aprile su tutte le piattaforme citate, apparentemente la versione fisica in Italia subirà un ritardo dovuto all'emergenza Coronavirus mentre non ci sono problemi di alcun tipo per quanto riguarda la versione digitale.