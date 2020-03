Resident Evil 3 Demo: dove trovare tutte le bambole Mr Charlie

Siete interessati a completare la Mr. Charlie challenge della demo di Resident Evil 3? Allora siete nel posto giusto: in questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi dove trovare e distruggere tutte e 20 le statuette di Mr. Charlie presenti nella demo di Resident Evil 3.

Come annunciato da Capcom, trovare tutte le bambole di Mr. Charlie nella demo di Resident Evil 3 premierà i giocatori con una ricompensa: 100 punti per il programma Ambassador. Questi punti potranno essere utilizzati per ricevere materiale promozionale a tema Resident Evil, prendere parte a Play-Test o avere accesso privilegiato ad alcuni contenuti del gioco.

L'iniziativa sarà valida fino a venerdì 3 aprile, vale a dire la data di uscita di Resident Evil 3 su PS4, Xbox One e PC. Se volete approfittarne, dunque, affrettatevi a completare la sfida al più presto! Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Le posizioni delle statuette Mr. Charlie della demo di Resident Evil 3

Le bambole di Mr. Charlie sono l'equivalente delle statuine di Mr. Raccoon di Resident Evil 2. Tutto quello che dovete fare è trovarle e distruggerle con le vostre armi.

Nella demo di Resident Evil 3 sono presenti in tutto 20 statuette di Mr. Charlie. Per trovarle tutte dovrete esplorare con attenzione i livelli, guardandovi sempre intorno. Se avete bisogno di aiuto per trovarle, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Nella maggior parte dei casi vi basterà semplicemente individuare le posizioni delle statuine e sparargli. Ci sono alcune bambole di Mr. Charlie che sono più complicate da trovare rispetto alle altre.



Una di queste si trova dentro la cassaforte (a proposito, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come aprire la cassaforte della demo di Resident Evil 3), un'altra dopo aver abbattuto il Nemesis per 3 volte (sarete sicuri di avercela fatta quando alzerà il braccio destro in aria).



Per sbloccare il successivo bisogna prima attivare il sistema antincendio, raggiungere la volante della polizia vicino al negozio dei giocattoli ed eliminare lo zombie che si trova nell'area inaccessibile dietro di essa. La statuetta successiva, inoltre, si troverà sotto il corpo di un altro zombie che dovrete uccidere.