Resident Evil 3 disponibile oggi insieme all'eplosivo trailer di lancio in italiano

Capcom annuncia la disponibilità di Resident Evil 3 Remake in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Per l'occasione il publisher ha diffuso anche il trailer di lancio sottotitolato in italiano.

"La travolgente storia di Resident Evil 3 risolve gli eventi già visti nel campione di incassi dello scorso anno Resident Evil 2. Resident Evil 3 permetterà ai giocatori di interpretare l’agente della S.T.A.R.S. Jill Valentine nella sua disperata fuga da una città ormai devastata dagli zombi e da altre spaventose creature. Ad impedirle questa impresa sarà l’apparentemente invincibile ed incredibilmente intelligente bio-arma Nemesis – uno degli avversari più celebri della serie. Jill non sarà sola in questa terrificante avventura – i giocatori potranno affrontare il caos di Raccoon City con l’aiuto inaspettato di Carlos Oliveira, un membro della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) impegnato nel tentativo di far evacuare i cittadini di Raccoon City."

Il nuovo survival horror Capcom è ora disponibile in formato digitale e versione fisica (per quest'ultima, salvo ritardi dovuti a difficoltà logistiche di distribuzione per l'emergenza Coronavirus) oltre a RE3 il pacchetto include anche Resident Evil REsistance, disponibile gratis per tutti i possessori del gioco. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 3 Remake.