Resident Evil 3 giocato su Twitch oggi dalle 13:00, (dis)Comfort Zone in onda il 3 aprile

Resident Evil 3 Remake esce domani nei negozi, a partire da oggi inizieremo un fitto programma di dirette su Twitch dedicate proprio al gioco Capcom. La prima è in programma per le ore 13:00, altre trasmissioni sono previste nel pomeriggio e nella giornata di domani (venerdì 3 aprile), di seguito tutti gli appuntamenti.

Oggi pausa pranzo in compagnia di Alessandro Bruni che ci mostrerà le prime ore dell’avventura… se la vostra fame di zombie non dovesse ancora essersi placata, a metà pomeriggio (giusto in tempo per la merenda) sarà la volta di Cydonia impegnato a uccidere non morti tra le strade di Raccoon City.

Le sorprese però non finiscono qui perchè domani alle 17:00 Francesco Fossetti sarà protagonista di una terrificante (dis)Comfort Zone con RE3 Remake, siete pronti a seguire il Fossa in questa nuova terrificante follia?

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch e vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Se non potete seguire gli appuntamenti live segnaliamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!

In attesa delle dirette vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 3 Remake... siete pronti per una nuova dose di terrore?