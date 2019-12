Resident Evil 3: Jill Valentine in un nuovo screenshot del remake

Il 2019 è stato un anno davvero speciale per i fan di Resident Evil: si è aperto con la pubblicazione dell'eccellente remake del secondo capitolo della serie, e si è chiuso con l'annuncio di Resident Evil 3 Remake, in arrivo su il prossimo anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Scommettiamo che non vedere l'ora di saperne di più: Capcom lo sa bene, e siamo sicuri che da qui all'uscita fissata per il 3 aprile 2020 fornirà nuove informazioni a cadenza regolare. Poco meno di un'ora fa, ad esempio, ha pubblicato uno screenshot inediti, che ritraggono la protagonista Jill Valentine mentre ricarica la sua pistola, indispensabile per sopravvivere nella Raccoon City devastata dall'apocalisse zombie scatenata da un'epidemia del Virus T. Potete ammirarlo in calce a questa notizia, buona visione!

Resident Evil 3 Remake riproporrà in chiave moderna la storia del capitolo originale, ambientata prima e dopo gli eventi di Resident Evil 2. L'avventura proporrà un mix di combattimenti ed enigmi, mentre le ambientazioni principali e diversi contenuti inediti realizzati per l'occasione prenderanno vita con l'ormai rodato RE Engine, che ha già mostrato i muscoli in giochi come Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. L'uscita del gioco sarà accompagnata negli Stati Uniti d'America dalla pubblicazione della Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake, che non è ancora stata annunciata in Europa. Dalle nostre parti potremo consolarci con un bonus per il preordine, ovvero il il Pack Costumi Classici con l'outfit originale di Jill Valentine e la capigliatura originale di Carlos Oliveira.