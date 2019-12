Resident Evil 3: al lavoro sul remake un team di ex Platinum e Capcom guidato da Minami?

Dopo una lunga sequela di indiscrezioni e voci di corridoio è infine pubblicato il primo trailer di Resident Evil 3 Remake, con cui è stata confermata l'esistenza del progetto.

Ora, tuttavia, nuovi rumor vedono protagonista lo sviluppo del gioco. La Redazione di VGC segnala infatti di aver ricevuto da alcune fonti dei dettagli sulle personalità coinvolte nella realizzazione del nuovo Resident Evil 3. In particolare, si riporta, Capcom avrebbe finanziato la creazione di una nuova software house, denominata M-Two Inc. e guidata da Tatsuya Minami, ex CEO di Platinum Games. Il team sarebbe operativo da più di un anno, godrebbe di una propria indipendenza e vanterebbe al proprio interno ex membri delle stesse Platinum e Capcom. M-Two Inc, secondo quanto affermato, starebbe inoltre attivamente contribuendo allo sviluppo del remake di Resident Evil 3.



Le fonti citate da VGC segnalano inoltre che, inizialmente, Minami avrebbe cercato di coinvolgere nel progetto anche Shinji Mikami: proprio da questa intenzione deriverebbe il nome dello studio "M-Two". Il creatore di Resident Evil, tuttavia, avrebbe infine optato per rimanere in Bethesda: come parte dello studio Tango, lo ricordiamo, l'autore ha annunciato Ghostwire Tokyo in occasione dell'E3 di quest'anno.



Interpellate da VGC, Capcom e Bethesda non hanno rilasciato dichiarazioni in merito a tali rumor.