Resident Evil 3, MHW Iceborne e 3 mesi di Xbox Game Pass gratis con una GPU AMD RX 5700

Sulle pagine del sito ufficiale di AMD, il colosso tecnologico di Santa Clara annuncia la nuova offerta "Raise the Game" per chi decide di acquistare una scheda video Radeon della Serie RX 5000: in Italia, la promozione coinvolgerà le GPU AMD Radeon RX 5700 ed RX 5700 XT.

A conferma delle voci di corridoio rincorsesi in questi giorni sull'arrivo del bundle AMD con Resident Evil 3 Remake, l'azienda statunitense riferisce che la nuova iniziativa del programma Raise the Game permetterà agli acquirenti di una GPU AMD Radeon RX 5700 o RX 5700 XT di riscattare una copia digitale del kolossal survival horror di Capcom. Ma non solo.

Sempre per chi deciderà di comprare una delle ultime schede video della Serie 5000 di AMD è previsto il download gratuito di Monster Hunter World Iceborne, l'espansione stand alone dell'avventura a mondo aperto di Capcom, e un voucher per ottenere tre mesi di accesso gratuito al catalogo di Xbox Game Pass su PC Windows 10 (ma anche su Xbox One, qualora si fosse in possesso anche della console Microsoft).

Per aderire all'iniziativa e ottenere questo interessante bundle digitale, occorre acquistare una delle due GPU in questione direttamente dalle pagine del portale ufficiale di AMD.