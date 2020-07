Resident Evil 3: una mod permette di giocare nei panni di Milla Jovovich

Vorreste giocare Resident Evil 3 Nemesis nei panni di Alice/Milla Jovovich anzichè nelle vesti di Jill Valentine? Da oggi è possibile grazie a una mod per PC che sostituisce il modello di Jill con quello della protagonista dei film di Resident Evil.

Su NexusMod trovate la mod Milla Jovovich per Resident Evil 3, un semplice modello poligonale che sostituisce quello originale, per installare la mod vi basterà scaricare il file, aprire Fluffyquack's Mod Manager e copiare il file Alice_By_DarknessValtier.rar nella cartella modmanagerGamesRE3RMods, fatto questo Jill verrà interamente sostituita da Alice.

Come fatto notare dall'autore, la skin potrebbe generare alcuni bug e glitch in particolar modo durante l'interazione con personaggi o oggetti dello scenario, non ci sono soluzioni a queste problematiche e nel caso vi basterà disinstallare la mod per evitare questi inconvenienti.

Nelle ultime settimane la community si è sbizzarrita con le mod per Resident Evil 3, tra le tante citiamo Jill Classic e la mod Resident Evil 3 x Dino Crisis che aggiunge i dinosauri tratti dal celebre gioco Capcom. La casa di Osaka invece non ha in programma DLC o espansioni per Resident Evil 3, il progetto RE3 è concluso e non sono previsti ulteriori contenuti.