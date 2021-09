Resident Evil 3 Nemesis Edition annunciato al Tokyo Game Show? Tutto falso

In queste ore stanno circolando alcuni rumor su Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition, una sorta di Director's Cut del survival horror Capcom che stando alle voci di corridoio dovrebbe essere annunciata al Tokyo Game Show. Ma cosa c'è di vero? Assolutamente nulla.

Il rumor si è diffuso su 4Chan con tanto di artwork in bassissima qualità, la fonte parlava di una Director's Cut con nuove aree da esplorare e nuove sequenze filmate, nemici inediti e un rifacimento di alcune location già presenti per renderle più ampie, oltre alla presenza di nuove armi e migliorie legate al comparto tecnico com il supporto per il Ray Tracing e DLSS 2.0 su PC.

La storia dovrebbe essere aggiornata con riferimenti a Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake, senza dimenticare poi una presenza della modalità Resistance rivista, espansa e aggiornata. Uscita prevista su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e e PlayStation 5 al prezzo di 69.99 dollari con sconto sull'aggiornamento per chi possiede già il gioco.

Interessante vero? Peccato che sia tutto falso come ammesso poi dall'autore del topic su 4Chan e del resto Capcom ha più volte ribadito in passato come Resident Evil 3 Remake sia un progetto fatto e finito, la compagnia non ha in programma DLC, espansioni o migliorie e modifiche di alcun tipo per il remake del terzo episodio di Resident Evil.