Resident Evil 3 Nemesis: il fan remake con Unreal Engine 5 è realtà

Capcom ha più volte dichiarato che Resident Evil 3 Remake è un progetto concluso, sono sono previste riedizioni, DLC o espansioni per la riedizione di RE3, tuttavia non disperate perchè c'è chi sta lavorando ad un nuovo remake in Unreal Engine 5, ovviamente non ufficiale.

In realtà per quanto sulla carta sia molto interessante, il tutto è ancora in fase di test ma il primo video pubblicato permette di farsi una idea preliminare sulla qualità del lavoro. Gli autori parlano di "Classic Remake" con l'obiettivo di creare un remake più fedele al gioco originale di quanto non lo sia la riedizione pubblicata da Capcom, per questo Jill utilizza il classico outfit della versione PS1 e sono presenti migliorie ai controlli e alla telecamera.

Gli sviluppatori hanno riutilizzato gli assets di Resident Evil 3 Remake importati in Unreal Engine 5, non ci sono assets proprietari ma ribadiamo come si tratti solamente di un test. Certamente un progetto interessante ma non sappiamo quanto sia possibile che giunga al completamento dal momento che Capcom potrebbe far valere i propri diritti sulla proprietà intellettuale e obbligare gli autori ad interrompere i lavori.

Nelle scorse settimane si è parlato dell'annuncio di Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition per PS5 e Xbox Series X/S ma ad oggi nulla è stato confermato e il rumor sembra essere falso.