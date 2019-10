E se Project REsistance fosse la modalità multiplayer di Resident Evil 3 Remake?

Noi di Everyeye abbiamo provato in questi giorni il nuovo titolo di Capcom, Project Resistance e abbiamo notato alcuni indizi a tema Resident Evil 3 Remake. E se questo spin off non fosse altro che una modalità multigiocatore che accompagnerà il lancio dell’avventura di Jill?

Il gioco è infatti ancora abbastanza avvolto nel mistero, nonostante siano state svelate le prime caratteristiche. Il reveal del mese scorso infatti ha lasciato più domande aperte che risposte, e anche dopo il Tokyo Game Show la situazione non è che sia proprio migliorata di molto.

Per non parlare del fatto che i fan, soprattutto nelle fase iniziali dopo l'annuncio, non avevano preso benissimo la notizia dello spin-off in lavorazione, ma avrebbero preferito un remake di Resident Evil 3, sulla scia dell'ottimo lavoro fatto con il secondo capitolo del gioco, e Capcom ha dovuto così difendersi da diverse critiche.

E allora, se la software house avesse deciso di sorprendere i fan giocandogli un tiro mancino, svelando dunque prima la modalità multiplayer e poi il gioco vero e proprio? Insomma, se questo Project REsistance non fosse altro che parte dell'attesissimo Resident Evil 3 Remake?

Date un'occhiata agli indizi che abbiamo raccolto nel nostro video e diteci la vostra. E non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube di Everyeye.it!

E nel frattempo, date un'occhiata alla nostra prova della demo di Project REsistance.