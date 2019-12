Resident Evil 3: Nemesis, storia e identikit di un mostro in un video

Nemesis è uno dei personaggi più affascinanti dell'universo di Resident Evil, approfondiamo la sua storia scoprendone origine ed evoluzione del mostro protagonista di RE3.

Tra le tante novità grafiche e di gameplay (con un approccio molto più action) che sperimenteremo reindossando i panni di Jill e Carlos, il Tyrant che ci darà la caccia per tutta la durata della storia del remake current-gen di RE3 rappresenterà una vera e propria costante, sia per chi si avvicina solo adesso a questo titolo ma anche, e soprattutto, per gli utenti di lungo corso.

Di tutti i fattori che potrebbero determinare il successo o il fallimento del remake del kolossal horror, in effetti, Nemesis costituisce di certo uno degli elementi più determinanti, da qui la curiosità che ci assale ripensando a quanto avvenuto in passato e a ciò che ci attende per il 3 aprile del 2020, con l'uscita del titolo su PC, PS4 e Xbox One.

Il trailer di debutto di Resident Evil 3 Remake, d'altro canto, ha mostrato il nuovo volto di Nemesis e sollevato ulteriori domande sulle modifiche che il team di Capcom può aver compiuto per attualizzare questo energumeno digitale. Per ogni approfondimento ulteriore sulla storia e sull'evoluzione del Tyrant di RE3, vi lasciamo perciò al nostro video speciale e, qualora non l'aveste ancora letto, all'articolo di Giuseppe Carrabba su Resident Evil 3 e cinquanta sfumature di Nemesis.