Resident Evil 3 non riesce ad agguantare il podio della classifica italiana

Nonostante il grande hype attorno al gioco, Resident Evil 3 Remake di Capcom non riesce a debuttare sul podio della classifica italiana relativa alla Settimana 14 del 2020, ovvero nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 5 aprile.

Sul gradino più alto del podio troviamo FIFA 20 seguito da NBA 2K20 e GTA V, Resident Evil 3 deve accontentarsi di un debutto al quarto posto nella classifica aggregata PC e console. Da segnalare il discreto successo di Persona 5 Royal, il gioco Atlus debutta al quinto posto seguito da Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Animal Crossing New Horizons.

Classifica ITA

FIFA 20 NBA 2K20 GRAND THEFT AUTO V RESIDENT EVIL 3 PERSONA 5 ROYAL CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS CALL OF DUTY MODERN WARFARE DAYS GONE MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE

Classifica ITA Console

FIFA 20 GRAND THEFT AUTO V NBA 2K20 RESIDENT EVIL 3 PERSONA 5 ROYAL CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS CALL OF DUTY MODERN WARFARE DAYS GONE MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE

Classifica PC ITA

FOOTBALL MANAGER 2020 METRO EXODUS RESIDENT EVIL 3 GTA V CITIES SKYLINES METRO 2033 REDUX RAINBOW SIX SIEGE SPYRO REIGNITED TRILOGY METRO LAST LIGHT REDUX CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

Per quanto riguarda invece la classifica PC, Resident Evil 3 Remake debutta invece sul gradino più basso del podio preceduto da Football Manager 2020 e Metro Exodus rispettivamente al primo e secondo posto.