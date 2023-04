Resident Evil 3: un nostalgico cosplay di Jill Valentine viaggia indietro nel tempo

Mentre Resident Evil 4 Remake domina le classifiche dei più venduti, la nostalgia assale i fan della saga horror di Capcom, che andando a ritroso stanno recuperando anche i precedenti capitoli del franchise. Torniamo dunque a Raccoon City in compagnia della bella e abile Jill Valentine.

Con l'update next-gen Resident Evil 3 Remake è sbarcato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con importanti migliorie al comparto tecnico. I giocatori possono dunque affrontare il Nemesis anche sulle piattaforme di attuale generazione. La forte nostalgia riporta tuttavia indietro fino al 1999, anno di uscita del capitolo originale.

Dopo essere sopravvissuta agli eventi del primo capitolo, in Resident Evil 3 Jill Valentine affronta una nuova epidemia che assale l'intera città di Raccoon City. Il Virus T è tornato a colpire più forte che mai, con l'imponente arma biologica antropomorfa creata dalla Umbrella Corporation conosciuta come Nemesis che intende eliminare i membri della S.T.A.R.S., la squadra speciale di cui Jill e Chris facevano parte.

Nel cosplay di Jill Valentine da Resident Evil 3 troviamo l'agente della S.T.A.R.S. con indosso l'abito del videogioco classico del '99. Questo si differenzia da quello da lei indossato nel remake per l'assenza di spalline, che lasciano scoperte le spalle, per la minigonna nera in pelle e per il maglioncino bianco legato in vita. È la cosplayer Vlada ad aver rilasciato questa perfetta e nostalgica interpretazione.