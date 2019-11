Sarà Resident Evil 3 il nuovo annuncio di Capcom per il Jump Festa? Molto difficile

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Capcom ha annunciato la lineup per il Jump Festa, evento che si terrà in Giappone poco prima di Natale e che vedrà la presenza della casa di Osaka con due titoli giocabili, ovvero Monster Hunter World Iceborne e Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Tutto qui? Forse no.

L'insider giapponese Ryokyuta2089 rivela che Capcom ha in serbo "almeno un gioco non ancora annunciato per il Jump Festa di dicembre"... potrebbe trattarsi del tanto rumoreggiato Resident Evil 3 Remake, in uscita (sempre secondo voci di corridoio) nel 2020 o 2021. E' difficile che il gioco in questione sia RE3, titolo che dovrebbe essere presentato in un palcoscenico a più ampio respiro, come i The Game Awards di metà dicembre ad esempio. Il Jump Festa è da sempre uno show incentrato su animazione, fumetti e cultura pop con uno spazio gaming dedicato però principalmente a quei titoli incentrati su serie manga e anime popolari come Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia e One Punch Man.

L'annuncio di Resident Evil 3 in questo contesto risulterebbe piuttosto fuori luogo, così come l'eventuale reveal di Deep Down, il quale non sembra ancora morto definitivamente. La speranza è che Capcom possa rivelare il remake di RE3 la settimana prima del Jump Festa ai The Game Awards mentre la presenza del gioco all'evento nipponico, come detto, appare decisamente improbabile.