Resident Evil 3: l'originale e il Remake si confrontano in un nuovo video gameplay

I curatori del canale YouTube ufficiale di PlayStation hanno realizzato una nuova video comparativa tra il Remake di Resident Evil 3e il kolossal horror originale di Capcom.

Il filmato pone a diretto confronto le ambientazioni, i personaggi, le creature e le dinamiche di gameplay di Resident Evil 3 Remake con quelle di RE3 Nemesis del 1999, il tutto per renderci partecipi dell'enorme lavoro compiuto dagli autori giapponesi per attualizzarne la grafica e l'esperienza ludica in previsione del suo ritorno su PC e console current-gen.

Il pretesto della comparativa offre però ai ragazzi del collettivo di PlayStation Underground l'opportunità di mostrarci delle scene di gameplay (oltre a quelle già ammirate nel video di 20 minuti di RE3 Remake) con protagonisti Jill Valentine, Carlos Oliveira, una Raccoon City ancora più grande e l'immancabile Nemesis che potrà entrare nelle Safe Room, come confermato di recente dagli stessi autori di Capcom.

Cosa ne pensate di questo video raffronto e, più in generale, dell'esperienza grafica e ludica promessaci dal "nuovo" RE3? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è previsto al lancio per il sempre più prossimo 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.