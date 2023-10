Resident Evil 3: un pauroso cosplay di Jill e Carlos in fuga da Raccoon City

Nella notte degli orrori di Halloween Resident Evil è il videogioco perfetto per tremare di paura. La storica saga Capcom, che da decenni infesta i sogni di noi appassionasti videoludici, è pronta per tornare a tormentarci, e lo fa con una spettacolare, paurosa interpretazione condivisa dalla coppia di cosplayer Brianna Torres ed Eric Carrol.

Mentre i ragazzi di tutto il mondo sono usciti nelle strade delle città per tormentare gli abitanti con il rituale 'dolcetto o scherzetto', i più intrepidi affrontano la notte di Halloween al buio, pad alla mano, giocando Resident Evil.

Al momento la serie horror Capcom è ferma, ma presto la software house nipponica potrebbe sorprendere il fandom. Ai The Game Awards potrebbe arrivare l'annuncio di Resident Evil 9, un'idea che fa già esaltare l'intera community.

In attesa di scoprire se l'evento di dicembre di Geoff Keighley ci condurrà verso questa eventualità, è un cosplay di Jill e Carlos da Resident Evil a rimetterci in fuga dalle strade sommerse di zombie di Raccoon City.

Jill Valentine e Carlos Oliveira sono rispettivamente membro della STARS e del BSAA, e mercenario della UBCS. Protagonisti degli eventi di Resident Evil 3, siamo recentemente tornati in loro compagnia per affrontare il Nemesis in Resident Evil 3 Remake. Nell'interpretazione condivisa dai due artisti li vediamo invece affrontare l'incidente di Raccoon City fianco al fianco, armati di pistole e fucili e pronti a sfuggire al Virus-T a bordo di una volante della polizia della città.