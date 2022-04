Resident Evil 3 per PS5 e Xbox Series X valutato dal PEGI, uscirà a breve?

Sappiamo che Resident Evil 2 Remake, RE3 Remake e Resident Evil 7 Biohazard arriveranno su PS5 e Xbox Series X/S nel corso del 2022, Capcom non ha ancora fornito una data di uscita ma un piccolo indizio potrebbe provenire dal sito del PEGI.

L'ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo in Europa ha infatti valutato Resident Evil 3 Remake per PS5 e Xbox Series X/S, sottolineando come siano presenti contenuti non adatti ai giovanissimi, ma questo ovviamente lo sappiamo già. Più interessante notare il fatto che Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7 Biohazard non abbiano ancora una valutazione in versione next-gen, questo potrebbe voler dire che i tre giochi non usciranno in contemporanea e magari Resident Evil 3 Remake sarà il primo ad arrivare sulle nuove console in un lasso di tempo piuttosto breve, avendo già la certificazione.

Capcom ha confermato che l'upgrade sarà gratis e riguarderà anche eventuali DLC, inoltre i giocatori potranno trasferire i salvataggi dalle vecchie versioni alle nuove. Al momento, ribadiamo, non sappiamo quando i tre giochi arriveranno su console di attuale generazione, restiamo in attesa di scoprire la data di lancio e altri dettagli sulle migliorie tecniche, mentre non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda i contenuti.