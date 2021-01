Resident Evil 3 a quota 3.6 milioni di copie, grande successo per Monster Hunter Iceborne

Vi avevamo già parlato dei report finanziari entusiastici di Capcom, ma grazie al lavoro del solito Daniel Ahmad, affidabile insider videoludico e analista di mercato, scopriamo i numeri di vendita di due tra i titoli più importanti pubblicati dal publisher nipponico negli scorsi mesi.

Come apprendiamo dai dati pubblicati all'interno del report, Resident Evil 3 Remake, al netto di un'accoglienza della critica leggermente più fredda se paragonata a quella riservata al rifacimento del secondo capitolo della serie, si è rivelato ugualmente un successo per Capcom, riuscendo a vendere un totale di 3.6 milioni di copie alla fine di dicembre. La cifra è certamente positiva, ma è bene tenere a mente che nello stesso periodo di permanenza sul mercato, Resident Evil 2 Remake ha invece piazzato 4.7 milioni di unità in tutto il mondo.

Apprendiamo di più anche per quanto concerne le performance di Monster Hunter Iceborne, espansione di MH: World che ha soddisfatto oltremodo le aspettative di Capcom grazie alle sue 7.2 milioni di copie vendute. L'hunting game originariamente pubblicato nel 2018 può vantare ad oggi la bellezza di 24 milioni di copie vendute dal lancio, e rappresenta in questo momento una delle IP di maggiore rilevanza per il colosso giapponese che si appresta a pubblicare Monster Hunter Rising in esclusiva per Nintendo Switch il 26 marzo di quest'anno.