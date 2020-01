Resident Evil 3 e REsistance non sono collegati direttamente

Dopo il successo straordinario di Resident Evil 2 Remake, Capcom punta ad un altro grande risultato con la release di Resident Evil 3 quest'anno, che ha già creato moltissime aspettative da parte dei fan della serie, e vista la bontà del primo titolo, non potrebbe essere altrimenti (qui la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake).

Come sappiamo però il gioco arriverà insieme a Resident Evil Resistance, il nuovo progetto del franchise, un titolo multiplayer 4v1 che farà parte dello stesso pacchetto. I due giochi però non saranno direttamente collegati, come hanno tenuto a specificare i producer Peter Fabiano e Masao Kawada.

Entrambi i giochi sono stati sviluppati con lo stesso tema, quello della fuga, e ne condividono l'ambientazione. Tuttavia on c'è una diretta connessione tra i due, e in particolare Kawada definisce i titoli come una sorta di "compilation" di due lavori differenti.

Il che ha senso, considerando che Resident Evil 3 Remake e RE Resistance avranno dimensioni diverse, e una diversa lista di achievement e trofei, e addirittura Resistance fu rivelato prima del remake del terzo capitolo, ed ha avuto addirittura una beta dedicata.

A questo punto però non è chiaro se Resistance fu pensato come titolo standalone in origine, ma in ogni caso siamo sicuri che dal 3 Aprile, giorno di uscita del gioco, la cosa non avrà comunque più molta importanza.

Per approfondire, nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Resident Evil 3 Remake.