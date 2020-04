Resident Evil 3 Remake: 4K, grafica ad Ultra e Ray Tracing in un nuovo video

Vi state chiedendo com'è Resident Evil 3 Remake con tutte le opzioni grafiche al massimo delle possibilità, Ray Tracing attivato e mod che migliorano ulteriormente il comparto tecnico? Allora non potete perdervi il nuovo video in 4K di MassiHancer.

L'utente YouTube ci mostra infatti il gioco come non l'abbiamo mai visto e, per evidenziare le differenze con il comparto grafico del gioco nella sua versione "vanilla" ha inserito dei confronti diretti. Il risultato, come potete vedere nel video qui sopra, è incredibile. Infatti grazie all'utilizzo combinato di Ray Tracing e Photorealistic Graphic Mod a risoluzione 4K con tutte le impostazioni grafiche ad Ultra il titolo Capcom cambia aspetto. Per ottenere questi risultati è però necessario disporre dell'hardware adatto e, com'è possibile leggere nella descrizione del video su YouTube, l'utente ha utilizzato una Zotac RTX 2080 TI AMP edition da 11 GB ed un processore Intel i7 8700K: insomma, si tratta di un risultato irraggiungibile per la stragrande maggioranza degli utenti PC.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC e all'interno del pacchetto è inclusa anche la modalità multiplayer Resistance.

Avete già visto il video confronto a 4K e 60fps di RE3 Remake tra PS4 e PC?