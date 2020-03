Resident Evil 3 Remake: 14 minuti di gameplay dalla versione giapponese

Durante la nuova puntata di Capcom TV andata in onda oggi in Giappone la casa di Osaka ha mostrato una nuova sequenza di gioco di Resident Evil 3 Remake della durata di circa 14 minuti.

Come accaduto la scorsa settimana con il video gameplay di RE3 Remake localizzato poi anche in lingua inglese, si tratta di una sequenza ambientata tra le vie della città e che mostra alcune fasi tratte dalla versione giapponese del gioco. Nel video possiamo notare l'approccio particolarmente votato all'azione adottato dai presentatori, i quali sembrano non temere particolarmente i mostri e le creature che infestano le strade.

Resident Evil 3 Remake è atteso per il 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, oltre al gioco debutterà anche la componente multiplayer standalone Resident Evil REsistance, ricordiamo che Capcom ha confermato che il Nemesis avrà un comportamento realistico, tuttavia gli sviluppatori hanno smentito che il mostro possa entrare nelle safe room a differenza di quanto rumoreggiato in un primo momento a causa di una errata traduzione da un articolo giapponese.