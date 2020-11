Resident Evil 3 Remake oltre 3 milioni di copie vendute, non al livello RE2 Remake

Anche Capcom, come tutte le aziende, in questi giorni ha tenuto una riunione con gli azionisti per aggiornarli sull'andamento degli affari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2020/2021, che va da luglio a settembre.

Dal meeting è emerso che Resident Evil 3 Remake, lanciato all'inizio del mese di aprile, ha raggiunto e superato quota 3 milioni di unità vendute. Un risultato di indubbio rispetto, raggiunto nonostante l'accoglienza della critica e dei videogiocatori non sia stata entusiasmante quanto quella riservata al diretto predecessore, Resident Evil 2 Remake. Rispetto a quest'ultimo si sono rivelate inferiori anche le vendite: l'avventura di Leon e Claire piazzò 4 milioni di copie nel solo mese di lancio (gennaio 2019), mentre Resident Evil 3 Remake ci ha messo sei mesi per arrivare a 3 milioni. Adesso Capcom è concentrata sullo sviluppo di Resident Evil Village, ottavo capitolo canonico della saga destinato ad arrivare nel 2021 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Capcom ha inoltre specificato che Resident Evil 2 Remake e Resient Evil 7 continuano a vendere bene, senza tuttavia snocciolare dati precisi. Per quanto riguarda le altre IP della casa di Osaka, dal meeting è emerso che Monster Hunter World ha aggiunto altre 300 mila unità al già copioso bottino, raggiungendo quota 16,4 milioni di copie vendute, che ne fanno il gioco di Capcom di maggior successo di sempre.