Resident Evil 3 Remake sarà molto più action rispetto al suo predecessore

A pochi giorni dall'annuncio dell'attesissimo remake di Resident Evil 3 nel corso dell'ultimo State of Play, Capcom torna a parlare del gioco svelandone alcuni interessanti aspetti legati al gameplay.

Ai microfoni di Famitsu, i producer Masao Kawada e Peter J. Fabiano hanno confermato che il gioco sarà molto più movimentato rispetto al rifacimento del secondo capitolo della serie horror, il cui gameplay era poco movimentato e più statico, sebbene fosse possibile muoversi e mirare contemporaneamente. Non bisogna però fraintendere le parole degli sviluppatori, poiché l'essere più votato all'action di questo Resident Evil 3 Remake non significa che i giocatori potranno effettuare acrobazie folli e mosse che vediamo solitamente sui ring degli incontri di wrestling su zombi e mostruosità di vario genere come in alcuni dei più recenti episodi della serie.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gameplay, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 3 aprile 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle ultime ore sono anche apparsi su Steam, piattaforma sulla quale è ora possibile prenotare il gioco, i requisiti minimi della versione PC di Resident Evil 3 Remake.

Sapevate che, stando alle ultime indiscrezioni, a breve potrebbe arrivare un trailer di Resident Evil 3 Remake interamente dedicato a Carlos?