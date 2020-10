Resident Evil 3, il remake in arrivo in cloud su Nintendo Switch? Avvistamento!

Il primo sospetto era emerso nel corso del mese di marzo di quest'anno, quando i dataminer avevano scovato riferimenti a Nintendo Switch nella demo di Resident Evil 3.

in seguito, tuttavia, non era giunto alcun annuncio ufficiale da parte di Capcom in merito a una versione del gioco per la console ibrida ed il rumor era dunque sfumato. Ora, tuttavia, è pronto a tornare a diffondersi grazia ad un ulteriore avvistamento. L'annuncio della Control Cloud Edition, che consente di giocare alla produzione Remedy su Nintendo Switch grazie alle potenzialità della tecnologia cloud, ha in particolare aperto la strada all'indiscrezione.

Nel portale che gestisce l'attivazione di Control su Nintendo Switch è stata infatti avvistato il logo di una Resident Evil 3 Cloud Version. Una segnalazione decisamente interessante, che potrebbe preannunciare l'esordio della produzione Capcom sulla console, proprio grazie alla tecnologia del cloud gaming, la cui diffusione è ormai una realtà sempre più affermata. Direttamente in calce a questa news, potete visionare il logo avvistato dalla community videoludica, ora rimosso, ma archiviato dall'utenza di Resetera.



La tecnologia potrebbe rappresentare una strada interessante in direzione dell'incremento del numero di produzioni Terze Parti in arrivo su Nintendo Switch: in attesa di eventuali ulteriori sviluppi, segnaliamo che è stato di rencente annunciato anche Hitman 3 Cloud Version per Nintendo Switch.