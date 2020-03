Resident Evil 3 Remake in arrivo: prepariamoci incontrando il Nemesis in video!

Manca ormai poco più' di un mese al lancio di Resident Evil 3 Remake, con il gioco atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo venerdì 3 aprile.

Per ingannare l'attesa, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato al Nemesis, terrificante protagonista del terzo capitolo della saga. Dopo aver tentato in ogni modo di sfuggire a Mister X in Resident Evil 2 Remake, i giocatori si troveranno presto a dover affrontare un avversario ancora più temibile. Ma che cosa ci attende esattamente in questa nuova avventura nell'universo della saga Capcom? Per scoprirne ogni dettaglio sulle abilità del nuovo Nemesis, vi lasciamo al filmato dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Per ogni ulteriore dettaglio, segnaliamo che il nostro Francesco Fossetti ha recentemente avuto modo di testare con mano la produzione: vi ha raccontato la sua esperienza nel suo recente provato di Resident Evil 3 Remake. Ricordiamo inoltre che Capcom ha già ufficializzato il futuro arrivo di una Demo dimostrativa del gioco: nessun dettaglio è stato tuttavia diramato in merito a data di pubblicazione e contenuti inclusi. In attesa di poterne saper di più, in rete si sono fatti strada nuovi rumor su Resident Evil 8, Code Veronica e Dino Crisis.