Resident Evil 3 Remake: avvistate nuove immagini per Carlos e Jill

Manca ancora qualche mese alla pubblicazione del Remake di Resident Evil 3 e la community di appassionati è in fervente attesa di poter mettere le mani sulla produzione.

Non sorprende dunque che un'interessante segnalazione abbia trovato rapida diffusione. Sembra infatti che il profilo Instagram della divisione francese di Capcom abbia pubblicato due immagini dedicate all'universo creato dagli sviluppatori. In particolare, queste ultime, come potete verificare direttamente in calce a questa news, ritraggono i personaggi di Jill Valentine e di Carlos Oliveira, entrambi immortalati in pose a figura intera. Le immagini, si riporta, sono tuttavia state in seguito rimosse dall'account social di Capcom France, sul quale non risultano essere al momento disponibili.

In attesa di eventuali maggiori informazioni in merito all'avvistamento, ricordiamo che Masao Kawada e Peter J. Fabiano, producer di Resident Evil 3 Remake, hanno recentemente rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Tra queste ultime, in particolare, trova spazio la conferma che il gioco Capcom è attualmente completo al 90%. I lavori sul rifacimento sembrano dunque procedere senza intoppi in vista dell'esordio del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC, fissato per il prossimo 3 aprile 2020. In attesa della fatidica data, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un video dedicato alla storia del Nemesis.