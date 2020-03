Resident Evil 3 Remake: Capcom annuncia una partnership con G Fuel Energy

Quando mancano ancora tre settimane al lancio di Resident Evi 3 Remake, Capcom ha annunciato una partnership con G Fuel, azienda produttrice di energy drink e attiva anche nell'ambito degli eSport.

L'annuncio è arrivato con il breve teaser trailer che potete visionare in calce a questa notizia. La natura della collaborazione non è stata svelata, ma G Fuel ha di recente stretto un accordo anche con Bethesda per DOOM Eternal, che ha portato alla commercializzazione di una bevanda con un gusto speciale, con tanto di edizione per collezionisti con uno shaker personalizzato incluso al prezzo complessivo di 40 dollari.

Con Resident Evil 3 Remake sarà replicata la medesima iniziativa, oppure la collaborazione porterà all'inclusione di speciali oggetti in-game, come skin e/o consumabili speciali? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Intanto, continuiamo ad attendere la data d'uscita della demo di Resident Evil 3 Remake: la versione dimostrativa è stata annunciata più di due settimane fa, ma da allora Capcom non ha svelato altre informazioni. Il lancio del gioco è invece fissato per il 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, potete dare un'occhiata al video-confronto con l'originale e al video gameplay di 20 minuti di Resident Evil 3 Remake.