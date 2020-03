Resident Evil 3 Remake conclusa dai primi giocatori: ecco il trailer sbloccabile in-game!

Come anticipato da Capcom in seguito all'annuncio del contenuto, giocare alla Demo di Resident Evil 3 Remake consente di sbloccare un trailer di gioco completamente inedito.

L'anteprima giocabile è stata già portata a termine da diversi videogiocatori, che hanno dunque deciso di riproporre il filmato tramite i propri account social. Non sorprende dunque eccessivamente l'avvistamento del trailer su YouTube, a disposizione dell'intera community videoludica. Se siete ansiosi di poterlo visionare, potete dunque trovare il nuovo trailer di Resident Evil 3 Remake direttamente in apertura a questa news. Ovviamente, se vi siete già addentrati per le strade della nuova Raccoon City e volete conservare l'effetto sorpresa, potreste preferire non visionarlo, per godervelo direttamente in-game: a voi la scelta!



Per i giocatori che non vogliono farsi trovare impreparati di fronte alle sfide proposte da questa riedizione dell'apprezzato titolo Capcom, segnaliamo che il nostro Giuseppe Carrabba ha analizzato tutto le informazioni messe a disposizione dalla software per house per offrirvi un ritratto del nuovo Nemesis, pronto a braccarvi per l'intero Resident Evil 3 Remake. Infine, ricordiamo ai giocatori impegnati con la Demo di gioco che Il team di sviluppo ha annunciato l'iniziativa Mr Charlie Challenge, con la quale sfida la community a rintracciare e distruggere specifici oggetti in-game.