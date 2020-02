Resident Evil 3 Remake: confermata la presenza della Modalità Assistita

Tramite le pagine del PlayStation Blog è stato confermato che Resident Evil 3 Remake presenterà anche una Modalità Assistita pensata per offrire aiuto ai giocatori in difficoltà e paragonabile al livello di difficoltà Facile di RE3 Nemesis del 1999.

Attivando la Modalità Assistita i giocatori potranno contare sulla rigenerazione della salute, nemici più deboli, un maggior numero di munizioni e su un potente fucile d'assalto, così da rendere relativamente più semplice l'avventura. Si tratta di una modalità pensata per coloro che vogliono focalizzarsi maggiormente sulla storia ed è paragonabile al gioco originale giocato in modalità Facile.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Resident Evil 3 Remake a cura del nostro Francesco Fossetti, non prima di avervi ricordato che il gioco uscirà il prossimo 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Capcom ha annunciato ieri la demo di Resident Evil 3, la compagnia tuttavia non ha fornito indicazioni sui contenuti e la data di pubblicazione della versione di prova, presumibilmente in arrivo nel corso del mese di marzo.

Il gioco includerà anche la modalità multiplayer standalone Resident Evil REsistance, inizialmente presentato come gioco singolo successivamente inglobato nell'esperienza Resident Evil 3 Remake.