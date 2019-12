Resident Evil 3 Remake a confronto con l'originale in una serie di video

Oltre ad aver svelato la data di uscita, il primo trailer di Resident Evil 3 Remake ci ha permesso di dare un'occhiata al comparto visivo del gioco. Siete curiosi di vedere la grafica del remake a confronto con quella del capitolo originale? Scopriamolo in una serie di video.

Il trailer di Resident Evil 3 Remake ha mostrato diversi scenari di Raccoon City, e ovviamente non poteva mancare di mostrarci in azione i personaggi principali come Jill e Carlos, per non parlare del temibile antagonista Nemesis.

Come era lecito aspettarsi, Capcom è riuscita a fare un eccellente lavoro di presentazione, sfruttando a pieno le potenzialità del RE Engine per offrire un comparto grafico di prim'ordine. Naturalmente, rispetto al capitolo originale uscito nel 1999, il salto tecnico è abbissale.

Se siete curiosi di vedere a confronto il remake di Resident Evil 3 con l'originale, potete dare un'occhiata ai filmati proposti in apertura e in calce alla notizia. Nella fattispecie, i video mettono a diretto confronti i personaggi e gli scenari mostrati nel trailer di Resident Evil 3 Remake con le controparti originali. Cosa ne pensate?

Nell'attesa che il gioco faccia il suo debutto su PS4, Xbox One e PC il 3 aprile, ricordiamo che Capcom ha mostrato anche il primo video gameplay di RE 3 Remake.