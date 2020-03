Resident Evil 3 Remake Demo: in arrivo questa settimana, secondo noto Insider

Sul tramonto del mese di febbraio, i vertici di Capcom hanno condiviso con il pubblico una notizia molto attesa, ovvero la conferma dell'arrivo di una Demo di Resident Evil 3 Remake.

A meno di un mese di distanza dal lancio del gioco, il contenuto non è stato ancora reso disponibile e la software house non ha purtroppo offerto indicazioni più precise in merito alla sua pubblicazione. IN attesa di informazioni ufficiali, si è espresso in materia l'utente Aesthetic Gamer/Dusk Golem, ormai piuttosto noto all'interno della community degli appassionati di Resident Evil. In passato, l'Insider aveva infatti condiviso indiscrezioni rivelatesi poi corrette.

Interrogato su Twitter in merito all'arrivo della Demo di Resident Evil 3 Remake, l'utente si è limitato ad offrire in risposta una specifica data, corrispondente a venerdì 20 marzo. L'anteprima della nuova creatura Capcom potrebbe dunque essere resa disponibile entro la fine di questa settimana. Ovviamente, nulla di confermato: si tratta comunque di un rumor e vi invitiamo perciò a interpretarlo come tale e ad attendere comunicazioni ufficiali in merito. D'altra parte, sognare non costa nulla: siete ansiosi di veder approdare il nuovo Nemesis nelle vostre case?



