Resident Evil 3 Remake: la demo si mostra in un video gameplay in 4K e 60fps

Anche se noi dobbiamo attendere ancora un giorno per il lancio della demo di Resident Evil 3 Remake su PS4, Xbox One e PC, i videogiocatori australiani e neozelandesi, complice il fuso orario vantaggioso, hanno già l'opportunità di scaricarla.

Se proprio non riuscite a resistere, allora potete guardare un nuovo video gameplay in 4K e 60fps della demo di Resident Evil 3 Remake confezionato dai colleghi americani di IGN. Il filmato non rappresenta il walkthrough completo della versione di prova, bensì si concentra sulle fasi iniziali che vedono Jill Valentine arrivare a Raccoon City dalla stazione della metropolitana. La sessione è stata giocata su PC con un controller per Xbox One, e si conclude con un breve trailer che ci introduce alle vicende del survival horror.

Potrete giocare anche voi alla demo di Resident Evil 3 Remake a partire dalle ore 05:00 di domani 19 marzo se possedete Xbox One, e dalle 18:00 se invece giocate su PlayStation 4 e PC. Vi consigliamo inoltre di non prendere impegni per il 27 marzo, dal momento che è previsto l'inizio dell'Open Beta di Resident Evil Resistance, esperienza multigiocatore asimmetrica compresa nel pacchetto. Per il lancio del gioco dovremo attendere il prossimo 3 aprile, anche se si vocifera di un rinvio delle copie fisiche a causa del Coronavirus.