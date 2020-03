Resident Evil 3 Remake, Demo PC: tutti i nemici diventano il Nemesis con una Mod!

È ormai disponibile anche la versione PC della Demo di Resident Evil 3 Remake e gli appassionati non hanno fatto attendere troppo per la pubblicazione delle prime Mod dedicate!

Tra queste ultime, ne segnaliamo una particolarmente ardita, che ha scelto di incrementare notevolmente il livello di adrenalina delle sessioni di gameplay. L'utente YouTube "FluffyQuack" ha infatti dato vita ad una Mod tramite la quale ogni nemico presente all'interno della Demo viene tramutato in un Nemesis. L'inquietante e potente avversario, da singolo pericolo si trasforma così in un vero e proprio esercito di Nemesis pronti a dare la caccia al protagonista! Se siete curiosi di vedere il risultato finale, potete dare uno sguardo al video che trovate direttamente in apertura a questa news. Sareste abbastanza coraggiosi da testarla?



Ricordiamo che il team di sviluppo del Remake di Resident Evil 3 ha scelto di apportare alcune modifiche al Nemesis originario, così da renderlo più pericoloso e minaccioso. Per prepararsi ad affrontarlo, il nostro Giuseppe Carrabba ha realizzato un interessante speciale dedicato a tutte le informazioni note sul nuovo Nemesis. In attesa che arrivi il prossimo 3 aprile, vi ricordiamo che i giocatori possono cimentarsi nella ricerca di tutte le bambole Mr Charlie presenti nella Demo di Resident Evil 3 Remake.