Demo di Resident Evil 3 Remake: disponibile la prima, inevitabile Nude Mod di Jill

L'approdo su PC della Demo di Resident Evil 3 Remake offre ai modder del kolossal horror di Capcom l'occasione ideale per mettersi all'opera: tra i progetti amatoriali portati avanti dagli appassionati, troviamo la prima, inevitabile Nude Mode di Jill Valentine.

Come ogni altra modifica del genere che ha interessato altri videogiochi celebri nel corso degli anni, anche la Nude Mode di Jill per la demo di RE3 Remake spoglia la protagonista di tutti i suoi vestiti per mostrarla "al naturale" con un modello poligonale che non lascia davvero nulla all'immaginazione.

Prosegue così la tradizione di questa particolare tipologia di "interventi fan made", dopo le Nude Mod di Claire in Resident Evil 2 Remake e l'analoga Nude Mod di Sekiro Shadows Die Twice, coinvolgendo in questo caso non solo il personaggio principale del Lupo ma anche quelli di Genichiro e, ovviamente, di Emma.

Per poter scaricare questa particolarissima modifica e integrarla nei file di gioco della versione PC di RE3 Remake, occorre effettuare il login al portale NexusMods, sbloccare da maggiorenni l'accesso alle mod che presentano contenuti sensibili e compiere tutti i passaggi illustrati dal suo autore. A chi desidera mettere a nudo il gameplay dell'ultima fatica a tinte oscure di Capcom senza per questo scomodare l'abbigliamento di Jill, consigliamo infine di leggere il nostro speciale sulla Demo di Resident Evil 3 Remake nell'attesa che si faccia il 3 aprile per poter cimentarci con le sfide offerte dal gioco finale su PC, PlayStation 4 e Xbox One.