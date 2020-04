Resident Evil 3 Remake: distribuite 2 milioni di copie in soli 5 giorni

Nonostante non siano mancate delle critiche da parte della stampa specializzata e dei giocatori, Resident Evil 3 Remake può considerarsi un successo: con un comunicato ufficiale, Capcom ha annunciato d'aver distribuito ben due milioni di copie del gioco in appena cinque giorni.

Nel dato sono incluse sia le unità inviate ai punti vendita di tutto il mondo, sia le copie effettivamente vendute ai giocatori in formato digitale. Queste ultime rappresentano quasi il 50% del totale, un risultato di rilievo che Capcom attribuisce alle strategie di promozione che ha recentemente messo in atto per spingere il mercato digitale. La compagnia giapponese ne ha inoltre approfittato per aggiornarci sui risultati di vendita del predecessore, Resident Evil 2 Remake, che nel frattempo ha raggiunto quota 6,5 milioni di copie distribuite. L'ultimo aggiornamento in merito risaliva allo scorso dicembre, e parlava di più 5 milioni di unità distribuite.

Nel frattempo, in rete continuano a diffondersi delle indiscrezioni sul futuro della serie. Dopo i rumor su Resident Evil 8, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2021, hanno cominciato a circolare anche quelli su Resident Evil 4 Remake, che invece sarebbe previsto per il 2022.