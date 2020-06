Resident Evil 3 Remake: nessun DLC o espansione in arrivo

Capcom non ha intenzione di pubblicare DLC o espansioni per Resident Evil 3 Remake, almeno stando a quanto dichiarato dal producer Peter Fabiano, intervistato recentemente da Siliconera.

Rispondendo a una domanda sul supporto post lancio, Fabiano afferma che "Resident Evil 3 è un progetto concluso" e che "il gioco è completo e terminato così come arrivato nei negozi", dichiarazione che non sembra dunque lasciare spazio a dubbi riguardo l'eventuale pubblicazione di DLC in futuro, ipotesi esclusa categoricamente dal produttore della casa di Osaka.

Un tipo di approccio piuttosto particolare per Capcom, che in questi anni ha supportato tutti i suoi progetti con contenuti aggiuntivi di vario tipo, aggiornamenti gratuiti, eventi ed espansioni, come nel caso ad esempio di Monster Hunter World o Resident Evil 7 Biohazard.

Resident Evil 3 Remake è stato pubblicato lo scorso mese di aprile riscuotendo un discreto successo e vendendo oltre due milioni di copie nel mondo, Capcom sembra ora essere impegnata sul futuro del franchise e secondo rumor la compagnia potrebbe annunciare molto preso Resident Evil 8. Anche Resident Evil 4 Remake sembra essere in sviluppo insieme ad un terzo misterioso progetto legato alla serie horror per eccellenza, che ha ormai sforato il tetto delle 100 milioni di copie vendute nel mondo.