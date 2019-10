Resident Evil 3 Remake? Un Easter egg di Project Resistance accende le speranze

Resident Evil 2 Remake si è rivelato un successo strepitoso, e non ci stupiremmo affatto se Capcom decidesse davvero a effettuare la medesima operazione di riadattamento con il terzo capitolo della saga.

Nonostante ciò, non è ancora emerso nulla di concreto dal quartier generale di Osaka, dove al momento sono concentrati su Project Resistance, un nuovo gioco ambientato nell'universo di Resident Evil che predilige una formula multigiocatore asimmetrica 4vs1.

La speranza, in ogni caso, è sempre l'ultima a morire. Un nuovo barlume arriva proprio dal già citato Project Resistance, che oggi è entrato in fase Beta su PS4 e Xbox One. I fortunati partecipanti hanno subito scovato un Easter egg legato a Resident Evil 3: Nemesis, inondando i principali social network con delle testimonianze della loro scoperta: si tratta del tema musicale di sottofondo della safe room del terzo capitolo che, in maniera più che appropriata, può essere udito nelle stanze sicure di Project Resistance, dove i quattro sopravvissuti possono riposare e riorganizzarsi, al sicuro dal Mastermind.

Giudicate voi stessi guardando le due clip allegate in calce alla notizia. Che Capcom abbia lasciato un indizio sulla possibile esistenza di Resident Evil 3 Remake? Difficile dirlo con certezza, ma la musica non sembra scelta a caso. Con tanti giochi della saga a cui attingere, come mai ha scelto proprio una traccia proveniente dal terzo? Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo, potete sognare assieme a noi guardando il nostro Video Speciale su Resident Evil 3 Remake.