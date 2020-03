Resident Evil 3 Remake: edizione fisica verso il rinvio a causa del Coronavirus?

Capcom ha finalmente annunciato la data d'uscita della demo di Resident Evil 3 Remake, che i fan attendevano trepidanti. Il 19 marzo sarà possibile farsi un giro a Raccoon City nei nuovi panni di Jill Valentine, mentre il 27 marzo toccherà all'Open Beta di Resident Evil Resistance, esperienza multiplayer asimmetrica compresa nel pacchetto.

Quest'oggi, tuttavia, abbiamo notato qualcosa di davvero insolito. La data d'uscita del gioco, che ufficialmente corrisponde al prossimo 3 aprile, è stata modificata sia su Amazon.it, sia su GameStop.it. Sul sito della piattaforma e-commerce di Jeff Bezos viene riportata la data 30 aprile 2020, mentre sul portale di GameStop campeggia un meno incoraggiante "Da definire".

Come mai questo cambiamento? È possibile che Capcom stia pensando di modificare la data di lancio dell'edizione fisica a causa delle difficoltà che l'intera catena distributiva sta riscontrando per via della pandemia di Coronavirus. Ad esempio, i negozi di GameStop sono chiusi in tutta Italia fino a nuovo ordine. La compagnia giapponese non ha ancora diramato un comunicato ufficiale in merito, pertanto fino ad allora vi consigliamo di prendere quanto detto come una semplice ipotesi, scaturita dal cambio di data sospetto effettuato su entrambi i siti e-commerce.